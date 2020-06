Wer hätte gedacht, dass das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und Hansa Rostock ein echter Showdown um den Aufstieg wird? Während die Rostocker zunächst mit dem Abstiegskampf zu tun hatten und sich dann peu à peu nach oben arbeiteten, standen die "Zebras" zuletzt 225 Tage in Folge an der Tabellenspitze - bis zum 1:1 beim KFC Uerdingen. Nun würde Rostock mit einem Sieg am Samstag (Anstoß: 14 Uhr) sogar an den Duisburgern vorbeiziehen.

Fünf Stammspieler fehlen dem MSV

Größtes Problem beim MSV ist die große Anzahl an Verletzten, die Trainer Torsten Lieberknecht momentan zu beklagen hat. "Das ist die ganz, ganz große Herausforderung, der wir uns stellen müssen", sagte der Coach nach der Partie gegen Uerdingen. Insgesamt fünf Stammspieler des 28 Mann starken Kaders fehlen derzeit - darunter auch die Topstürmer Vincent Vermeij (29 Spiele, 13 Tore), der sich eine Fußprellung zuzog, und Moritz Stoppelkamp (30 Spiele, 14 Tore), der an einer Oberschenkelzerrung laboriert.

Gegen Uerdingen spielte der 21-jährige Lukas Daschner ganz vorn im Angriff; möglich wäre gegen Rostock aber auch Sinan Karweina, der nach seiner Einwechslung zur Halbzeitpause das einzige Duisburger Tor erzielte. Am Ende zeigte sich Lieberknecht über den Punktgewinn jedoch nur mäßig zufrieden: "So ist es ein Spiel, das so, wie es endet, wehtut. Auf der anderen Seite ist es ein weiterer Punkt. Wir hätten das Spiel aufgrund der Chancen in der ersten Halbzeit gewinnen müssen. Wir haben nach dem 1:1 zumindest dagegen gekämpft, nicht noch zu verlieren."

Druck auf die "Zebras" wächst

Entsprechend wächst nun der Druck auf die "Zebras" im Kampf um den Aufstieg - und diesen Druck will Lieberknecht ganz bewusst herausnehmen, zumindest rhetorisch: "Nein, wir gehen schon die ganze Zeit sehr ruhig mit der Situation um." Mal hören, was er sagen wird, sollte Rostock am Samstag tatsächlich gewinnen und vorbeiziehen.