Der langjährige Bundesligist vom Rhein wollte 2019/2020 nach dem Abstieg aus dem Unterhaus eigentlich schnell in selbiges zurückkehren. Das wäre auch fast gelungen, am Ende fehlte nur ein Punkt auf Rang drei. Mit ähnlichen Ambitionen in die aktuelle Spielzeit gestartet, klappte aber kaum etwas: Aus den ersten elf Partien holten die Meidericher nur zwei Siege, folglich musste Coach Torsten Lieberknecht gehen.



Doch auch unter seinem Nachfolger Gino Lettieri, der bereits 2014/15 den MSV trainiert hatte, wurde es kaum besser. Die Duisburger rutschten nach dem 18. Spieltag auf den letzten Tabellenplatz ab. Anfang Februar übernahm Pavel Dotchev - und damit der dritte Trainer in einer Saison. Duisburg hatte zu diesem Zeitpunkt nur 21 Punkte aus 22 Spielen auf dem Konto.