Vier Punkte gab es für die Duisburger in den letzten fünf Spielen, darunter einen Sieg gegen das Tabellenschlusslicht Havelse - das am vergangenen Sonntag dem 1. FC Magdeburg einen Punkt abtrotzte - und ein Remis gegen den ebenfalls gegen den Abstieg kämpfenden SC Verl. Zuletzt gab es eine spektakuläre 3:4-Niederlage beim 1. FC Saarbrücken.

Die Mannschaft von Hagen Schmidt, der das Amt im Oktober von Pavel Dotchev übernommen hatte, steckt wie schon in der Vorsaison ganz tief drin im Abstiegskampf. Und wie auch in 2020/21 ist es vor allem das mittlere Saisondrittel das Sorgen bereitet. Seit dem elften Spieltag stehen die "Zebras" mittlerweile unter dem Strich. Nun sollte man langsam in die Puschen kommen, um den drohenden Abstieg in die Regionalliga abwenden zu können.