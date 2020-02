Der MSV Zwickau empfängt den aktuellen Tabellenführer MSV Duisburg. Die "Zebras" haben in 23 Spielen schon 44 Punkte eingefahren. Bei Zwickau sind es 28 Zähler. Zu Hause sind die Duisburger kaum zu schlagen (erst eine Niederlage). Auswärts ging der MSV, der seit Oktober 2018 von Torsten Lieberknecht trainiert wird, allerdings viermal leer aus. Duisburg ist in der Auswärtstabelle nur Sechster.

Die letzte Niederlage kassierten die "Zebras" Ende November. Beim Halleschen FC sorgte Terrence Boyd mit einem Traumtor aus der Distanz dafür, dass die drei Punkte in Mitteldeutschland blieben. Die Zwickauer müssen sich in Acht nehmen: Die "Zebras" weisen mit 47 Toren die beste Offensive der Liga auf. Top-Torschütze ist Moritz Stoppelkamp mit 13 Treffern, der übrigens auch Topvorlagengeber ist (sieben Assists). Beim Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (1:1) sah der MSV-Kapitän allerdings jüngst seine fünfte Gelbe Karte. Der wichtigste Mann der Duisburger fehlt also in Zwickau.