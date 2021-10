Fußball | 3. Liga Duisburgs Trainer Schmidt zu Gast bei seinem alten Arbeitgeber

Hauptinhalt

Hagen Schmidt ist der neue Trainer beim MSV Duisburg. Am Sonnabend tritt er mit seiner Mannschaft in Halle an. Ein Terrain, das der 51-Jährige noch bestens aus seiner Zeit als HFC-Nachwuchschef kennt.