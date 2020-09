Es ist zwar noch äußerst früh in der Saison, aber die Münchner konnten in ihren bisherigen zwei Partien überzeugen. Gegen den Erstligisten Eintracht Frankfurt gab es im DFB-Pokal ein 1:2, danach gewann man in der Liga mit 3:1 beim SV Meppen - inklusive Traumtor von Sturmtank Sascha Mölders.



Bereits in der Vorsaison hatten die Sechzger lange mit im Aufstiegsrennen gelegen, dann aber nach der Corona-Pause nur noch vier Siege aus zehn Spielen geholt. Letztlich beendeten sie die Spielzeit so nur auf Rang acht, konnten sich aber durch ein 4:1 gegen den designierten Aufsteiger Würzburger Kickers den bayrischen Landespokal sichern.

Bei 1860 Leitwolf und Torjäger in einem: Sascha Mölders (Archiv). Bildrechte: imago images/MIS