Sascha Mölders hat auch mit 35 Jahren das Toreschießen noch nicht verlernt. Auch in dieser Saison gehört der Angreifer zu den wichtigsten Spielern seiner Mannschaft 1860 München und ist mit dafür verantwortlich, dass die "Löwen" zu den Aufstiegsaspiranten gehören. Aktuell steht 1860 in der Drittliga-Tabelle auf dem Relegationsplatz drei.

Insgesamt vier Tore erzielte der 1,85 Meter große, bullige Mölders bislang in acht Liga-Einsätzen, ein weiteres im DFB-Pokal. Seit 2016 kickt der ehemalige Bundesliga-Star bei den "Sechzigern" und will nun auch gegen den Halleschen FC zeigen, was er noch drauf hat.