Am 23. Oktober musste die Partie von Türkgücü München beim FSV Zwickau wegen drei positiver Corona-Tests bei den Bayern abgesagt werden. Diese erwiesen sich im Nachhinein jedoch als falsch. Am Mittwoch nun soll der Nachholer unter Flutlicht (Anpfiff: 19 Uhr) in der Zwickauer GGZ-Arena über die Bühne gehen.