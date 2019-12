Gegnercheck: Preußen Münster

Am letzten Spieltag der Hinrunde muss der 1. FC Magdeburg bei Preußen Münster ran. Die Magdeburger haben mit 26 Punkten genau doppelt so viele Zähler in der aktuellen Saison geholt und dürften damit die Favoritenrolle innehaben. Zudem sind die Münsteraner seit 14 Spielen (!) ohne Sieg und dadurch in der Tabelle bis auf den vorletzten Platz abgerutscht. Ein Sieg gegen den FCM ist bei bereits acht Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang fast Pflicht.