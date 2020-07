Das 0:3 gegen den SV Meppen am Mittwoch (01.07.2020) besiegelte nach neun Jahren in der 3. Liga den Abstieg für Preußen Münster. Dabei hatte der frühere Bundesligist nach dem Wechsel zu Sascha Hildmann auf der Trainerposition Anfang des Jahres durch eine zwischenzeitliche gute Serie noch Hoffnung gehabt. So gab es zwischen dem 25. und 30. Spieltag immerhin vier Siege in sechs Spielen. Doch im Endspurt ging den Preußen die Luft aus, in den vergangenen sieben Partien schaffte der SCP nur noch einen Dreier: das 2:1 gegen Zwickau am 35. Spieltag. Zu wenig für den Klassenerhalt.