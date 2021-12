"Eure Leistung - eine Schande"

Punktemäßig mit 26 und tabellarisch mit Position sechs ist alles im grünen Bereich. Rang drei ist nur drei Zähler entfernt, die Abstiegszone dagegen zehn. In der 3. Liga ist das ein ordentliches Polster. Und dennoch: Die Stimmung bei den Saarländern ist angespannt. Eine biedere Leistung beim 0:1 in Mannheim und eine "völlig von der Rolle"- Vorstellung ausgerechnet im ersten Heimderby vor Zuschauern gegen den 1. FC Kaiserslautern seit 23 Jahren (Endstand 0:2) haben die Fans auf die Barrikaden gehen lassen. Im nächsten Spiel, im Landespokal, machten die maßlos enttäuschten Anhänger ihrem Ärger Luft: "Eure Leistung – eine Schande". Die Fans mit einem Plakat im Landespokal Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Der neue Trainer Uwe Koschinat, Nachfolger des Ex-Jenaers Lukas Kwasniok (SC Paderborn), nahm sich die Kritik zu Herzen. Der gebürtige Koblenzer, vergangene Saison auch in Magdeburg im Gespräch, weiß um die Bedeutung des Saar-Pfalz-Duells und wollte einen historischen Erfolg. Danach war die Hektik groß. Eine harmlose Aussage eines Spielers vor dem nächsten Punktspiel in Verl, "wir wollen einen Punkt holen", führte postwendend zu einem Shitstorm. Motto: "Denen fehlt doch der Siegeswillen".

Zuletzt zwei Siege ohne Glanz

FCS-Trainer Uwe Koschinat Bildrechte: IMAGO / Dünhölter SportPresseFoto Tatsächlich gewann der FCS dann in Verl nach 1:2-Rückstand noch 4:2 und gegen Aufsteiger Viktoria Berlin nach mäßiger erster Halbzeit 2:0. Die Blau-Schwarzen gewinnen, allerdings mehr im Hauruck-Modus als zu glänzen. "Man muss schon genau analysieren, wie diese sechs Punkte zustande kamen", gibt Koschinat zu. Da sollte man sich "keinen Sand in die Augen streuen". Man habe in dieser Saison "selten ein Spiel über 90 Minuten kontrollieren können". Die Suche nach der spielerischen Leichtigkeit hält an.

Grimaldi ähnlich wie Ronny König

Verlassen kann er sich auf Mittelstürmer Adriano Grimaldi. Er ist eine Art "Ronny König von der Saar". Eine echte Sturmkante, immer anspielbar, immer einsatzfreudig und zuletzt auch oft erfolgreich. Fast schon eine Lebensversicherung. Mit dem Ex-Jenaer Julian Günther-Schmidt harmoniert der frühere Akteur von Sachsen Leipzig gut. Dahinter spielt sich das Talent Luca Kerber immer mehr in den Blickpunkt. Seine Ballbehandlung sorgt immer wieder für Überraschungsmomente. Von den Neuzugängen hat sich neben Grimaldi der von Magdeburg gekommene Dominik Ernst etabliert. Andere Neue haben noch nicht überzeugt, auch das sorgt für Stirnrunzeln beim Anhang. Wandspieler und Kopfball-Ungeheuer: Saarbrückens Mittelstürmer Adriano Grimaldi Bildrechte: IMAGO / Dünhölter SportPresseFoto

Ex-Magdeburger Ernst sehr fraglich

Für das Spiel in Zwickau sieht es in Sachen Ernst (Grippe) aber nicht so gut aus. Der Klub probiert alles, das zeigt auch noch einmal dessen Bedeutung. Der schnelle Offensivmann Minos Gouras fällt auf jeden Fall aus (Corona), gebangt wird auch um den Sechser Rasim Buric (Oberschenkelprobleme).

Gruß an Joe Enochs

Trainer Uwe Koschinat hofft, dass die Geisterspiel-Atmo seinem Team hilft: "Die Fans in Zwickau sind einfach der 12. Mann dort." Die Gastgeber erwartet er mit "sehr, sehr viel Selbstvertrauen, jetzt sind sie einmal in einer solchen Situation mit neun ungeschlagenen Partien". Zuvor habe sein Gegenüber "Joe nicht immer die beste Mannschaft auf das Feld bringen können, auch wegen Corona. Aber das Team besitzt eine unheimliche innere Stärke, mit einer sehr guten Achse, die sich mit dem Verein und der Region identifizieren". Das werde "eine große Herausforderung" für seine Elf.

Zum Schluss der Pressekonferenz am Mittwoch lässt es sich Koschinat nicht nehmen, Zwickaus Trainer Joe Enochs zu grüßen: "Ich bin mir sicher, dass er sich unsere Pressekonferenz reinzieht. Er ist ein guter Freund und Kollege. Ich hoffe, dass es ihm gut geht und ich ihn im Stadion begrüßen kann. Er ist der Mensch, der am selben Tag und im selben Jahr wie ich Geburtstag habe, am 1. September 1971". Enochs ist derzeit an Corona erkrankt, am Montag beim 2:2 bei Türkgücü München fehlte er deshalb.