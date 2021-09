Die Nachwuchskicker des SC Freiburg sind in einer kräftezehrenden Englischen Woche gefordert. Nach dem 2:0 im Aufsteiger-Duell gegen die Überraschungsmannschaft Viktoria Berlin am vergangenen Sonntag gab es am Mittwoch im Nachholer (7. Spieltag) ein ärgerliches 0:1 gegen Eintracht Braunschweig. Nunmehr steht am kommenden Sonntag (26. September) die Auswärtspartie beim FSV Zwickau an. Trotz der Niederlage gegen die "Löwen" war Sport-Club-Trainer Thomas Stamm nicht unzufrieden mit seiner Mannschaft.