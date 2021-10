Vor dem Drittliga-Duell am Samstag gegen den nach dem Derby-Triumph gegen Magdeburg euphorisierten Halleschen FC (14:00 Uhr/Live-Ticker und Audio-Stream in der SpiO-App) verteilt Freiburgs Trainer Thomas Stamm Komplimente Richtung HFC: "Das ist eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Halle versucht Fußball zu spielen, sie sind sehr kompakt und lassen wenig zu. Mit ihrer individuellen Qualität und Erfahrung im Team verfügen sie über eine gute Mischung." Das gelte auch für ihre Defensive, gegen den Ball agierten die Saalestädter "sehr variabel", so Stamm, der Aufstiegstrainer Christian Preußer abgelöst hat. Der langjährige Erfurter Coach war zu Zweitligist Fortuna Düsseldorf gewechselt.