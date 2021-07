Der ebenfalls erst 38-jährige Schweizer muss dabei mit einem runderneuerten Kader klarkommen. 17 Spieler verließen den Verein, dafür schlossen sich ihm 15 neue an. Der namhafteste darunter dürfte Mittelstürmer Vincent Vermeij sein, der in der Saison 2019/20 für den MSV Duisburg 14 Tore in der 3. Liga erzielte. Dazu wurde Mittelfeldmann Patrick Kammerbauer in die 2. Mannschaft zurückgestuft, nachdem er sich in der Ersten nicht durchsetzen konnte und nur eine Bundesliga-Partie bestritt. Bei den Abgängen fällt am ehesten Luca Herrmann auf, der zu Dynamo Dresden wechselte und dort auf Anhieb im ersten Spiel in der Startelf stand.



Das neu zusammengewürfelte Team schlug sich zum Start schon mal beachtlich und konnte dem Aufstiegsanwärter Wehen Wiesbaden ein 0:0 abringen. Dabei hatte man bei zwei Alutreffern der Wiesbadener zwar etwas Glück, stand ansonsten aber defensiv recht sicher. Vorne wirbelte der von Regionalligist Schott Mainz gekommene Linksaußen Raphael Assibey-Mensah, auf den wohl auch der FCM wird aufpassen müssen. Das Duell mit Freiburg II wird übrigens eine echte Premiere, nur mit der 1. Mannschaft kreuzten die Elbestädter schon mal die Klingen: In der 1. Runde des DFB-Pokals 2019/20 unterlagen die Magdeburger unglücklich nach Verlängerung mit 0:1.