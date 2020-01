Gegnercheck: SC Preußen Münster

Preußen Münster ist so etwas wie der klassische Traditionsverein. Einst waren die Westfalen Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga, konnten danach aber an diese Erfolge nicht mehr anknüpfen.

Sportlich kämpft Münster als Vorletzter in dieser Saison um den Klassenerhalt. Finanziell waren keine großen Sprünge, sprich Neuverpflichtungen, drin. Das machte sich im Verlauf der Vorrunde bemerkbar. Der frühere Schalker Co-Trainer Sven Hübscher verlor seinen Job als Cheftrainer. Sein Nachfolger ist der Pfälzer Sascha Hildmann, der bei Heimatklub Kaiserslauten beurlaubt worden war. Erfahrungen in der 3. Liga sammelte er auch schon bei Sonnenhof Großaspach.

Hildmann hat seinem Team eine klare Strategie verpasst: "Safety First". Der 47-Jährige setzt auf defensive Stabilität und Kompaktheit. Zentraler Mann in der Dreier-Kette ist ein alter Bekannter: Jan Löhmannsröben - frisch vom insolventen Wacker Nordhausen gekommen. Zuvor war er in Kaiserslautern, wo er mit Hildmann nicht besonders gut auskam, aber das scheint vorerst vergessen. Davor war der kantige 28-Jährige beim - FC Carl Zeiss Jena. Am Samstag dürfte es bei der Rückkehr einen heißen Empfang geben.