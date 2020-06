Gegnercheck: SC Preußen Münster

Am 33. Spieltag hat der Chemnitzer FC den Tabellennachbarn Preußen Münster zu Gast. Beide Teams liegen mit 37 bzw. 35 Punkten auf den Tabellenplätzen 17. und 18. Münster ist jedoch vergleichsweise gut aus der Coronapause gekommen. In bisher fünf Spielen sammelte die Mannschaft von Sascha Hildmann zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Dennoch steckt der ursprünglich so ambitioniert gestartete SCP nach wie vor tief im Tabellenkeller. Immerhin würde man mit einem Sieg am CFC vorbeiziehen.