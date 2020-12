Das Team von Coach Guerino Capretti rückt mit einem Sieg in Elbflorenz auf zwei Punkte an die SGD heran (bei zwei Spielen weniger). Und mit bisweilen beeindruckenden Auftritten ist der SCV schließlich die Überraschung der Saison. Vier Auswärtssiege bei sechs Versuchen sprechen für den Liga-Neuling. Die vergangenen drei Gastspiele gewannen die Ostwestfalen allesamt. Zudem beendete Verl eine HFC-Serie von sechs Spielen ohne Niederlage. Am Samstag gab es dann ein 1:1 gegen Viktoria Köln.