Zum Abschluss der Hinrunde empfängt der SC Verl den FSV Zwickau. Nach zwei Absagen soll die Partie am Dienstag (19. Januar) nun endlich in der Paderborner Benteler-Arena über die Bühne gehen.

Während der FSV unten raus will, hat Verl die Aufstiegsplätze im Visier. 29 Punkte hat die Mannschaft von Trainer Guerino Capretti bisher gesammelt, zuletzt gab es ein 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Kein Beinbruch, die Schwarz-Weißen haben Selbstvertrauen und basteln im Hintergrund an der Zweitliga-Lizenz. Verls Vorsitzender Raimund Bertels verriet im "kicker": "Die Lizenz für die 2. Liga ist in Arbeit. Alles andere wäre ja auch fahrlässig von uns."