Damit hatte vor der Saison kaum einer gerechnet: Der SC Verl hielt nach den erfolgreich absolvierten Aufstiegsspielen gegen Lok Leipzig auch in der 3. Liga mehr als nur mit und konnte sich sogar in der Spitzengruppe etablieren. Wie stark die Ostwestfalen sind, musste in der Hinrunde auch der FCM erfahren, der am 6. Spieltag eine völlig verdiente 1:3-Pleite beim SCV erlebte. Der Hallesche FC wurde beim 2:4 am 14. Spieltag ebenfalls von der Verler Offensive förmlich überrannt.

Sehr ausgeglichener SCV-Kader

So stand zum Ende der Hinrunde Rang fünf in der Tabelle mit nur drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz für den Aufsteiger. Der Sturm war dabei mit 35 Treffern der zweitbeste der Liga hinter dem von 1860 München. Darin ragt besonders Oldie Zlatko Janjic mit zwölf Toren heraus, dass aber schon zwölf Verler in dieser Saison getroffen haben, zeigt wie wenig ausrechenbar der Kader ist. Die mannschaftliche Geschlossenheit ist denn auch die große Stärke des Teams der Namenlosen (bis auf Janjic). In der Hinrunde liefen die Magdeburger beim SC Verl meistens hinterher. Bildrechte: imago images / Joachim Sielski

Allerdings holten die Jungs von Trainer Guerino Capretti zuletzt nur noch einen Sieg aus fünf Spielen. Da auch noch zwei Partien abgesagt werden mussten (am vergangenen Spieltag auch das Duell mit dem FC Ingolstadt), rutschte Verl auf Rang sieben ab und hat vor dem Match in Magdeburg nun schon sechs Zähler Rückstand auf den Relegationsrang - dennoch natürlich immer noch tolle Zahlen für einen Aufsteiger.

Erster Verler Sieg gegen FCM in der Hinrunde

Vor dem ersten Aufeinandertreffen in der 3. Liga war die Bilanz sehr positiv für den FCM: In der damaligen Regionalliga Nord hatte es in der Saison 2001/02 zwei 3:3 gegeben (in der Rückrunde übrigens mit fünf Platzverweisen und zwei Elfmetern), dazu gewannen die Magdeburger beide Partien in der Spielzeit 2007/08 (1:0/2:0).