Nach der starken ersten Saison in der 3. Liga kam der SC Verl auch in die zweite recht ordentlich rein. Nach einem Remis gegen Türkgücü München feiert das Team von Trainer Guerino Capretti Siege gegen Würzburg und Viktoria Köln. Doch zuletzt gab es zwei Pleiten (Meppen und Braunschweig) und zudem zwei schwere Verletzungen, die die Mannschaft deutlich schwächten.

Zunächst riss das Kreuzband von Abwehrchef Daniel Mikic, prompt gab es die beiden Niederlagen. Für den Verteidiger verpflichtete der SC Verl mit Steffen Schäfer einen Ersatz. Der 27-Jährige kommt von VVV Venlo aus den Niederlanden und erhielt einen Vertrag bis 2023. Doch auch in der Offensive gab es für die Ostwestfalen eine Hiobsbotschaft: Cyrill Akono verletzte sich gegen Braunschweig schwer an der Schulter und wird die nächsten drei Monate ausfallen.

Eine weitere Schwächung der Mannschaft ist sicher, dass die Heimspiele in dieser Saison in Lotte stattfinden müssen. Die Sportclub-Arena in Verl entspricht nicht den Anforderungen der 3. Liga. Die Kapazität liegt bei nur 5.153 Plätzen, statt der geforderten 10.000.