"Nächstes Jahr sind wir wieder dabei": Per Instagram-Post stimmte der SC Verl seine Fans am vergangenen Wochenende auf die letzten Wochen in der 3. Liga ein. Nach dem 2:2 gegen Viktoria Köln war dem Aufsteiger der Klassenerhalt auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Dabei machten die Westfalen ab dem ersten Spieltag deutlich, kein "One-Hit-Wonder" zu sein. Eine beeindruckende Hinserie wurde mit einem ebenso beeindruckenden fünften Platz belohnt. Zwischenzeitlich grüßte Verl sogar von der Tabellenspitze. Auch in der Rückrunde überzeugte das Team von Guerino Capretti mit erfrischendem Offensivfußball und stellt mit 63 Treffern den zweitgefährlichsten Angriff der Liga.