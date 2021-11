Mit 16 Zählern stehen die Ostwestfalen auf dem 15. Tabellenplatz. In den letzten vier Spielen gelang lediglich ein Heimsieg gegen Havelse (5:3). Zu Wochenbeginn verloren die Verler vor eigenem Publikum gegen den VfL Osnabrück mit 1:2. In der Analyse monierte Guerino Capretti vor allem die Abwehrarbeit seines Teams: "Ganz, ganz schlecht verteidigt." Seit dem 8. Spieltag lag der SCV übrigens in jeder Partie zurück - in der gesamten Saison sogar in zwölf der 14 Punktspiele.