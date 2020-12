Fußball | 3. Liga Ex-Auer Janjic sticht bei Aufsteiger SC Verl heraus

2013/2014 absolvierte er 24 Spiele für den FC Erzgebirge Aue, in dieser Spielzeit sammelte er elf Scorerpunkte in elf Partien: Der 34 Jahre alte Zlatko Janjic ist mit sieben Toren der überragende Spieler des SC Verl in dieser Drittliga-Saison. Der formstarke Aufsteiger aus dem Kreis Gütersloh ist aktuell Tabellenfünfter und geht mit Rückenwind in die Partie gegen den Halleschen FC (Sonntag, ab 14 Uhr im SpiO-Liveticker).