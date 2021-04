Man muss es sich immer wieder vor Augen führen: Es hätte nicht viel gefehlt, und der 1. FC Lok Leipzig wäre in die 3. Liga aufgestiegen. Am Ende aber hatte der SC Verl in den Aufstiegsspielen im Sommer 2020 knapp die Nase vorne. Wie sich der Verein aus Probstheida wohl geschlagen hätte?

Die Mannschaft von Aufstiegstrainer Guerino Capretti jedenfalls ist schnell angekommen in der neuen Umgebung und gilt als eine Bereicherung. Spielerisch gehören die Ostwestfalen zu den besten Klubs der 3. Liga. Es zahlt sich aus, dass die Mannschaft gewachsen ist. Große Namen muss man hier schon suchen. Die guten Spieler werden in der Regel erst in Verl gemacht. Das ruhige Umfeld und der Coach spielen da eine große Rolle.

Janjic und Yildirim mit je 14 Treffern - einer fällt aus

Eine Ausnahme bildet Zlatko Janjic. Wobei die "Ausnahme" auch nur bedingt eine ist. Denn auch der herausragende Kicker des SC musste durch ein Karriere-Tal, als er 2013/2014 beim FC Erzgebirge Aue nicht klar kam. In Verl ist der 34-Jährige Offenisvmann absoluter Leistungsträger und Torschütze vom Dienst. Seine 14 Tore werden in der 3. Liga nur von Halles Terrence Boyd (15) und 1860 Münchens Mittelstürmer Sascha Mölders (20) überboten. Pech für den SC: Der mit ebenfalls 14 Toren starke Aygün Yildirim fällt mit einer Bein-Verletzung bis Saisonende aus. Eventuell wird er vom Ex-Dresdner Justin Eilers vertreten. Zuletzt gelangen dem Dynamo-Aufstiegsheld von 2016 gleich drei Treffer. Zlatko Janjic Bildrechte: imago images/Dünhölter SportPresseFoto

Beim 3:0 gegen den KFC Uerdingen fehlte er aber im Kader. Der Erfolg gegen den Ex-DFB-Pokalsieger war für den SC gut, weil nach einer Serie von zuvor vier Partien ohne Sieg wieder ein Dreier gelang. Der Klassenerhalt kann bei nun 14 Punkten Vorsprung in den letzten sechs Begegnungen wohl kaum noch verspielt werden. Der Druck bei der Partie in Halle liegt also beim HFC.

Trainer Capretti Baumgart-Nachfolger in Paderborn?

Die gute Arbeit in Verl bleibt auch in der Nachbarschaft keineswegs verborgen. Trainer Capretti soll bei Zweitligist SC Paderborn ein Kandidat auf die Nachfolge von Steffen Baumgart sein. In Paderborn bestreitet Verl seine Flutlichtspiele. Zudem kickte Capretti einst selbst vier Jahre beim SCP. Sein Vertrag in Verl läuft noch bis 2022 - ohne Ausstiegsklausel. Aber ein Verein wie Paderborn sei "immer interessant. "Mal gucken, was in den nächsten Wochen so passiert", so der 39-Jährige bei "Magenta-Sport". Hat gut lachen: Verls Coach Guerino Capretti. Bildrechte: imago images/Dünhölter SportPresseFoto