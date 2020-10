Der SC Verl wird auch die Partie gegen den FSV Zwickau im Stadion des SC Paderborn bestreiten. Wegen der Corona-Beschränkungen durften die Ostwestfalen die ersten beiden Heimspiele im heimischen Stadion austragen, hatten sich sogar um eine mobile Flutlicht-Anlage gekümmert. Ob das Team von Coach Guerino Capretti seine nächsten Heimspiele wieder an der vereinseigenen Spielstätte austragen wird, ist noch nicht entschieden. Trainer Guerino Capretti führte den SC Verl in die 3. Liga und DFB-Pokal-Achtelfinale. Bildrechte: imago images/Dünhölter SportPresseFoto

Prägnante Heimstärke

Apropos Heimspiele: Die Verler sind heimstark: Im DFB-Pokal 2019/2020 gab es Siege gegen Bundesligist FC Augsburg (2:1) und Zweitligist Holstein Kiel (8:7 n.E.). Erst nach einem knappen 0:1 gegen Erstligist Union Berlin war Schluss. In der 3. Liga gab es bereits ein 3:0 gegen Vorjahres-Meister Bayern München II und ein 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg.

Schnell in der Liga angekommen

Das Team aus Niedersachsen hatte bislang wenige Probleme sich in der 3. Liga zurechtzufinden. Derzeit steht man auf Rang 4, in Schlagweite zu den Aufstiegsplätzen. Auch beim Aufsteigerduell in Saarbrücken konnte der SC drei Punkte verbuchen (1:2).

Schmerzliche Verluste vor Saisonbeginn

Zwei Mittelfeld-Abgänge schmerzten den Sportclub: Jan Schöppner ging zu Zweitligist Heidenheim, bei deren 1:2 am Sonntag in Aue spielte er von Beginn an, Ron Schallenberg kehrte nach Leihe zum SC Paderborn zurück. Beide hatten in der Vorsaison für 19 Scorerpunkte gesorgt.

Eilers und Janjic bei Verl

Die bekanntesten Namen im Kader waren auch schon in Mitteldeutschland aktiv: Der gerade erst verpflichtete Justin Eilers soll nach viel Verletzungspech an seine glorreiche Zeit bei Dynamo Dresden anküpfen; 2016 stieg er mit den Schwarz-Gelben auf und wurde sowohl Torschützenkönig als auch bester Drittliga-Spieler der Saison. Der Wechsel zu Bundesligist Werder Bremen erwies sich dann aber als Karriere-Knick. Justin Eilers (li.) freut sich über sein Tor zum 2:2-Endstand im Test gegen Osnabrück Bildrechte: imago images/pmk

Dagegen konnte Zlatko Janjnic 2013/2014 bei Erzgebirge Aue keinen Eindruck hinterlassen. Janjic erzielte in 24 Einsätzen nur einen Treffer. In dieser Saison kommt er schon wieder auf 3+2-Scorerpunkte, beim Sieg gegen Saarbrücken avancierte er mit seinem späten Treffer zum 2:1 zum Matchwinner. In der vergangenen Regionalliga-Spielzeit waren es sogar 15 Treffer und fünf Vorlagen - in gerade einmal 21 Partien.