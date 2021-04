Jens Härtel schielt bereits nach Höherem - wenn auch nur im Spaß. "Was ich unglaublich gerne mal machen würde: fünfter Co-Trainer bei Jürgen Klopp in Liverpool", sagte der Coach von Hansa Rostock dieser Tage in einem Interview bei "MagentaSport" auf die Frage nach seinem Lebenstraum. Er sei interessiert, wie es dort ablaufe, wie die Qualität der Spieler sei, sagte Härtel: "Was trainieren die, was machen die mit Ernährung und all den Dingen, die wir in der 3. Liga immer nur anreißen, aber nie zu Ende bringen können, weil die Manpower und das Geld fehlen."