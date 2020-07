Noch einmal an der Linie in der 3. Liga: SGS-Trainer Hans-Jürgen Boysen. (Archiv)

Noch einmal an der Linie in der 3. Liga: SGS-Trainer Hans-Jürgen Boysen. (Archiv) Bildrechte: imago images / foto2press

Im Duell der Absteiger muss sich die SG Sonnenhof Großaspach bei ihrem letzten Drittliga-Auftritt mit Jena messen. Auch für den Dorfklub hat es diese Saison nicht gereicht. Das Team von Trainer Hans-Jürgen Boysen war zu unbeständig und hatte in der Offensive die meisten Ladehemmungen der Liga. 33 Treffer bei 66 Gegentoren waren in der Endabrechnung nicht mehr zu kompensieren. Acht Siege fuhr Großapach insgesamt ein, das reichte halt nicht zum Überleben in der dritthöchsten Spielklasse.

Zum Abschluss an den Kernbergen muss Coach Boysen auf etliche Spieler verzichten, auch der Einsatz von Torhüter Max Reule ist fraglich. Zudem sitzt Mittelfeldspieler Nicolas Jüllich seine Gelbsperre ab. "Es ist natürlich traurig für die SG und alle Anhänger, dass das Spiel in Jena das vorerst letzte in der 3. Liga sein wird. Ich denke aber, dass wir uns in den letzten Partien auf jeden Fall nochmals mit Anstand präsentiert haben. Natürlich wollen wir auch zum Abschluss eine gute Leistung abliefern", spornte Boysen sein Team noch einmal an.