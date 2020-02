Gegnercheck: SG Sonnenhof Großaspach

In der Tabelle der jüngsten sechs Partien ist nur eine Mannschaft noch schlechter - ausgerechnet Samstaggegner Hallescher FC. Zwei in Leipzig bekannte Trainer durften in der schwäbischen Provinz ihr Glück versuchen, wurde aber nach ganzen drei Partien wieder entlassen: Mike Sadlo (früher bei Lok Leipzig) und Heiner Backhaus (früher beim FC International Leipzig) wurde ein 0:6 zuhause gegen Würzburg zum Verhängnis. Danach gab es noch ein 1:2 in Uerdingen und zum Debüt des Duos erkämpfte man ein 0:0 in Kaiserslautern.

Mit 50 Gegentoren in 25 Partien ist die Abwehr von Großaspach alles andere als sattelfest. Bildrechte: imago images/Eibner