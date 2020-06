Zwickauer Abstiegskampf in Großaspach

Der selbst ernannte "Dorfklub" steckt tief im Tabellenkeller der 3. Liga. Aktuell hat man als Vorletzter elf Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Die Elf von Trainer Hans-Jürgen Boysen ist mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus der Coronapause gekommen. Am vergangenen Spieltag setzte es ein knappes 1:2 bei Eintracht Braunschweig. Im direkten Vergleich mit dem FSV behält die SG die Oberhand. In sieben Duellen konnte der "Dorfklub" viermal als Sieger vom Feld gehen. Drei Partie gingen Verloren. Kai Kehring und Julian Leist kamen in allen Duellen der beiden Teams zum Einsatz.