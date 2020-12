Einen Titel in der 3. Liga haben die Bayern schon eingefahren, indem ihnen vom DFB für das piekfeine Spielfeld im heimischen Sportpark der Titel "Pitch oft he year" verliehen wurde. Das war im Oktober, kurz vor dem geplanten Spiel beim HFC (31. Oktober). Das musste jedoch nach einem Corona-Fall bei den Hachingern abgesagt werden.

Gern werden sich die Rand-Münchner an den letzten Auftritt bei den Hallensern erinnern, als sie in der vergangenen Saison am 25. Spieltag (23. Februar 2020) einen 5:3-Sieg einfuhren. Allein Dominik Stroh-Engel sorgte für drei Treffer für UHG, wobei ihm beim zwischenzeitlichen 1:2 noch ein Eigentor unterlief. In der Bilanz gegen den HFC liegt Unterhaching jedoch bei insgesamt zwölf Begegnungen im Hintertreffen. Drei Siegen stehen vier Unentschieden und fünf Niederlagen gegenüber.