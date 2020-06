Kapitän Dominik Stahl zog sich am 31. Spieltag gegen Braunschweig einen Kreuzbandriss zu. Bildrechte: imago images/Passion2Press

Direkt im Anschluss jedoch erwischte die Bayern zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt eine Negativwelle - das 1:3 daheim gegen Braunschweig am 31. Spieltag etwa bedeutete erstmals in dieser Saison eine dritte Niederlage in Serie. Zu allem Übel zog sich Kapitän und Zentrumsdirigent Dominik Stahl in jener Partie beim Stand von 1:0 für Haching einen Kreuzbandriss zu. "Was es in einer Mannschaft anstellt, wenn der Kapitän vom Platz geht, weiß jeder Fußballer. Mittlerweile ist Dominik Stahl unser dritter Kapitän, der jetzt auch verletzungsbedingt fehlen wird", verstand Trainer Claus Schromm nach Abpfiff die Welt nicht mehr.



Eine Woche zuvor schon hatte die Mannschaft ihren Angriffsroutinier Stephan Hain mit einem Daumenbruch verloren. Richtig bitter wurde es jedoch nach dem spektakulären 3:3 in Zwickau am 32. Spieltag. In den zuletzt absolvierten vier Partien haben die Rot-Blauen nicht einmal ins gegnerische Gehäuse getroffen: Mit der Bilanz aus zwei Remis bei insgesamt 0:6 Toren (0:3 in Meppen, 0:3 im Lokalderby bei 1860 München) verabschiedeten sich die Hachinger endgültig aus dem Aufstiegsrennen.