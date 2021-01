Den ersten Titel der Drittliga-Saison haben die Bayern eingefahren, indem ihnen vom DFB für das piekfeine Spielfeld im heimischen Sportpark der Titel "Pitch of the Year" verliehen wurde. Das war im Oktober 2020. Seitdem läuft es sportlich für die Mannschaft von Arie van Lent, der den Trainerposten im Sommer 2020 übernommen hatte, eher durchwachsen. Auch die ersten beiden Spiele des Fußballjahres 2021, gegen Hansa Rostock und den SC Verl, gingen verloren. Besonders bitter: Im Nachholspiel gegen Verl lag Unterhaching bereits 3:1 in Führung, kassierte dann aber in den letzten fünf Minuten noch drei Gegentore.