In der kleinen Gemeinde unmittelbar vor den Toren Münchens wird seit Jahren unaufgeregt gearbeitet. Der Chef ist mit Manfred Schwabl ein ehemaliger Fußball-Nationalspieler, geboren an der Endhaltestelle der S-Bahn-Linie von München nach Unterhaching, hervorgegangen aus der Jugend von Bayern München und Profi bei den Bayern, 1860 München und Nürnberg. Eine Art "Hoeneß der 3. Liga". Dass ein Sohn Markus im Drittliga-Team kickt, mag da schon kein Zufall mehr sein.

Die Hachinger brachte er an die Börse, er selbst hält einen Anteil von fast 20 Prozent. Sportlich setzt er auf Kontinuität. Den Vertrag mit Trainer Claus Schromm, seit 2015 wieder im Verein, verlängerte er im April bis 2023. In Liga drei eine Ewigkeit. Der 51-jährige Schromm trainierte einst als Jugendcoach bei 1860 München einen gewissen Julian Nagelsmann (RB Leipzig). Wie Nagelsmann musste er auch seine eigene Spielerlaufbahn wegen einer Verletzung früh beenden.

Die Spielvereinigung führte er in dieser Saison in die Spitzengruppe der Liga. Noch nach dem 2:0 in Großaspach zum Ende der Corona-Pause lag der Verein mit dem Bob im Logo auf Rang zwei. Drei Niederlagen in Folge sorgten für einen Absturz auf Platz neun. Allerdings beträgt der Abstand zur 4. Position, der nach aktuellem Stand zur Relegation berechtigt, da Bayern München II nicht aufsteigen darf, auch nur drei Zähler.

Die 1:3-Heimpleite am Mittwoch gegen Braunschweig wurde zu einem ziemlich gebrauchten Abend. Bei einer 1:0-Führung verletzte sich Kapitän Dominik Stahl bei einem Zweikampf im Mittelfeld schwer. "Was es in einer Mannschaft anstellt, wenn der Kapitän vom Platz geht, weiß jeder Fußballer. Mittlerweile ist Dominik Stahl unser dritter Kapitän, der jetzt auch verletzungsbedingt fehlen wird", haderte Trainer Schromm. Ohne den Routinier, für den die Saison wegen eines Kreuzbandrisses vorbei ist, verlor Haching an Ordnung und rannte in Konter der Niedersachsen herein.