Wohl kaum jemand hätte zu Saisonbeginn gedacht, dass am letzten Spieltag beim Duell gegen den 1. FC Magdeburg die SpVgg Unterhaching bereits als Absteiger feststeht. Die als heißer Aufstiegskandidat gehandelte börsennotierten Rand-Münchner erlebten eine Saison zum Vergessen. Bereits im vergangenen Jahr ereilte Unterhaching ein ähnliches Schicksal. Nach der Coronapause stand die SpVgg am 28. Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz (47 Punkte), ehe eine schwarze Serie in der verbleibenden Rückrunde (mit lediglich vier Zählern) die Unterhachinger noch auf den elften Platz zurückwarf. In dieser Spielzeit ging es nun eine weitere Etage tiefer, was schließlich zum Abstieg führte.