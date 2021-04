Letzter gegen Erster - SpVgg Unterhaching gegen Dynamo Dresden. Die einen kämpfen um den Aufstieg, die anderen gegen den Abstieg. Mit nur 25 Punkten sieht es für Unterhaching zappenduster aus. Das Liga-Schlusslicht muss den Schalter umlegen, wenn der Sturz in die Regionalliga Bayern noch verhindert werden soll. Aus den 15 Spielen im Jahr 2021 holte das Team von Trainer Arie van Lent magere fünf Zähler, vier davon in den letzten vier Spielen.

Und genau diese Tatsache lässt die Oberbayern noch an ein Wunder glauben. Die Leistungen zuletzt als Mutmacher. Nach neun Niederlagen in Serie platzte ausgerechnet gegen den Halleschen FC (3:0) der Knoten. Anschließend folgten zwei knappe Niederlagen (1:2/Verl, 2:3/Uerdingen) und eine 1:1-Punkteteilung gegen Viktoria Köln, die sich wie eine Niederlage anfühlte, denn den Gegentreffer kassierte die SpVgg in der 86. Minute in Überzahl. "Acht Punkte sind natürlich schon eine Hausnummer, aber wir werden trotzdem weitermachen. Wir werden natürlich nicht aufgeben", gab sich Niclas Anspach nach dem 1:1 gegen Köln kämpferisch.