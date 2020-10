Einen Titel in der 3. Liga haben die Bayern schon eingefahren, indem ihnen vom DFB für das feine Spielfeld im heimischen Sportpark der Titel "Pitch oft he year" verliehen wurde. Sportlich kann sich die Mannschaft von Arie van Lent dafür nichts kaufen, denn in der Liga läuft es derzeit nicht berauschend. Die drei letzten Begegnungen gingen allesamt verloren. Mit einem Sieg könnte Haching aber an den Hallensern vorbeiziehen, und das vor leeren Rängen. Im Erdgas Sportpark sind keine Zuschauer zugelassen.

Gern werden sich die Rand-Münchner an den letzten Auftritt bei den Hallensern erinnern, als sie in der vergangenen Saison am 25. Spieltag (23. Februar 2020) einen 5:3-Sieg einfuhren. Allein Dominik Stroh-Engel sorgte für drei Treffer für UHG, wobei ihm beim zwischenzeitlichen 1:2 noch ein Eigentor unterlief. In der Bilanz gegen den HFC liegt Unterhaching jedoch in insgesamt zwölf Begegnungen im Hintertreffen. Drei Siegen stehen vier Unentschieden und fünf Niederlagen gegenüber.