Trainer Christian Neidhart, der seit 2013 im Amt ist, hat mit Deniz Undav einen Knipser und starken Vorlagengeber in seinem Team. Der 23-jährige Mittelstürmer trifft im Schnitt alle 131 Minuten. Nur Kwasi Okyere Wriedt, Moritz Stoppelkamp und Albert Bunjaku trafen in dieser Saison bisher häufiger das Tor. Zuletzt markierte Undav Mitte Dezember einen Doppelpack in Braunschweig.

Deniz Undav Bildrechte: imago images/Joachim Sielski