Drei Trainer standen in den letzten fünf Liga-Partien beim SV Meppen an der Seitenlinie. Zusammen holten sie exakt einen Punkt. Torsten Frings Amtszeit beim SVM endete mit einer 0:3-Niederlagen gegen Wehen Wiesbaden am 31. Spieltag. Unter Interimstrainer Mario Neumann schien sich der Effekt des Trainerwechsels schon auszuzahlen, immerhin konnte dem Aufstiegsaspiranten FC Ingolstadt ein Punkt abgetrotzt werden. Zwei Tage später verkündete die Vereinsführung die Verpflichtung von Rico Schmitt als neuen Chefcoach, Neumann rutschte wieder ins zweite Glied. Doch ein Schmitt-Boost blieb bisher aus: Erst unterlag das Team nach einer kämpferischen Leistung 1:2 beim 1. FC Magdeburg, dann folgte eine bittere Niederlage in der Nachspielzeit gegen Hansa Rostock (2:3).