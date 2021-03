Der Saisonverlauf von Meppen lässt sich nur sehr schwerlich nachzeichnen. Den klassischen Tabellenverlauf heranzuziehen, eignet sich bei den Emsländern nur bedingt. Zu viele Partien des SVM mussten im Laufe der Saison verlegt werden, das Klassement war entsprechend häufig verzerrt. So war Meppen am zwölften Spieltag Schlusslicht, hatte aber nur neun Partien absolviert.

Auch vor dem jetzt anstehenden 27. Spieltag hat das Team von Torsten Frings noch ein Defizit von zwei Begegnungen. Aber die Tabellensituation hat sich besonders in den letzten Wochen verbessert. Von einer Entspannung kann trotzdem keine Rede sein. Zu eng ist der Kampf im der zweiten Tabellenhälfte.

Es war ein steiniger Weg nach dem Umbruch im Sommer, doch der Verein war sich dessen bewusst: "Wir waren auch von Anfang an darauf eingestellt, dass es in diesem Jahr schwer wird", erklärte Frings vor wenigen Wochen im Bundesligashow-Podcast von NDR 2 und unterstrich nochmals: "Der Verein steht hinter mir."

Der im Winter für den abgewanderten Hilal El-Helwe verpflichtete Tom Boere hat sich in den letzten beiden Partien durch drei Scorerpunkte (zwei Tore und ein Assist) ins Rampenlicht befördert und wird nun den Hoffnungen, die in ihn gesetzt worden sind, gerecht. Auch Dynamo-Dresden-Coach Markus Kauczinski hatte den Niederländer als " einen weiteren guten Stürmer (...), der vorbereiten kann und selbst gefährlich ist " bezeichnet.

Zudem gab es am Donnerstag zwei weitere Personalmeldungen bei den Meppenern. Trotz intensiver Bemühungen wird Ted Tattermusch den Verein verlassen und in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund wechseln. Der 19-Jährige kam neun Mal für die Emsländer in der 3. Liga zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor. "Er hat enorm viel Potenzial. Daher ist es sehr schade, dass er nun wechselt. Wenn aber die zweite Mannschaft eines Top-Bundesligisten ruft, dann haben wir kaum eine Chance, den jungen Spieler zu halten", sagte Frings.