Letzten Liga-Partien

S – N – N – S – N

Alleine die letzten fünf Spiele des SVM zu bewerten, fällt schwer - reicht die Zeitspanne dafür doch bis zum 21. Oktober und dem Auswärtsspiel beim Halleschen FC (1:4). Zum Vergleich: Der FCM hat seine letzten fünf Partien zwischen dem 7. November und dem letzten Wochenende bestritten. Insgesamt drei Spiele [Waldhof Mannheim (H), Bayern II (A) und Türkgücü (H)] fielen bei Meppen wegen positiver Corona-Testungen aus und mussten neu terminiert werden.

So richtig im Spiel- und Trainingsbetrieb ist Meppen nach der Zwangspause also erst seit der Vorbereitung auf die Begegnung bei Wehen Wiesbaden (24.11.) wieder. Dort hielt das Team von Torsten Frings lange Zeit gut mit, kassierte aber in der 71. Minute nach schwachem Abwehrverhalten den entscheidenden Gegentreffer. "Was die Jungs heute geleistet haben, war stark. Diese Leidenschaft brauchen wir jedes Spiel", lautete das Fazit des Vize-Weltmeisters von 2002 im Anschluss.

Und auch nach dem Duell am vergangenen Montag gegen den FC Ingolstadt sprach der 44-Jährige von "viel Leidenschaft". Diesmal schaffte seine Elf gar die Überraschung und schlug als klarer Underdog den Aufstiegsaspiranten mit 2:0. Luka Tankulic und der Ex-Ingolstädter Valdet Rama sorgten für die Treffer. Torsten Frings ist seit Sommer Trainer beim SV Meppen. Bildrechte: imago images/osnapix

Personal/Situation

Der SV Meppen ist das Hopp-oder-Top-Team der Liga. Als einziger Verein sind die Emsländer noch ohne Punkteteilung. Also entweder Sieg oder Niederlage: wobei letzteres deutlich überwiegt. Das hängt in erster Linie mit der fehlenden Durchschlagskraft im Angriff zusammen. Zusammen mit dem KFC Uerdingen und der SpVgg Unterhaching hat Meppen die wenigsten Tore erzielt (11). Torjäger Deniz Undav (2019/20 mit 17 Saisontoren) zog es in der Sommerpause zum belgischen Zweitligisten Saint Gilloise. Dieser Abgang konnte bisher nicht adäquat ersetzt werden.

Dann kam im November der große Break. 17 Personen aus Mannschaft sowie Trainer- und Beteuerstab waren im November positiv auf das Coronavirus getestet worden – von mittleren bis schweren Symptomen war alles dabei. Die Verantwortlichen hatten sich zwischenzeitlich "richtig Sorgen um die Jungs gemacht". Nun ist der SVM wieder fit für den Jahresendspurt. Die spielfreie Zeit war das Trainerteam nicht untätig und hat die vergangenen Spiele analysiert. Heraus kam, dass das Team Stärken habe, "wenn wir kompakt stehen". Kein Gegentor kassieren lautet also der Matchplan. Klingt einfacher als es ist.

Dabei wird Frings aber auf seinen etatmäßigen Kapitan Thilo Leugers verzichten müssen. Die Fersenprobleme, mit denen sich der 29-Jährige nun schon seit fast zwei Jahren rumplagt, haben zuletzt keinen Einsatz möglich gemacht. Auch gegen Magdeburg wird er nicht spielen. Möglicherweise gar nicht mehr. Denn nach zwei Operationen am lädierten Fuß, die keine wirkliche Besserung brachten, schloss der Mittelfeldspieler, der zwei Einsätze in der Champions League in seiner Vita stehen hat (Saison 2010/11 mit Twente Enschede gegen Werder Bremen und Inter Mailand), im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" auch ein mögliches Karriereende nicht aus. Thilo Leugers (li.) im Jahr 2019 im Spiel gegen den FSV Zwickau. (Archiv) Bildrechte: imago images / Eibner

Direkter Vergleich

2011/12 sind beide Teams in der damaligen Regionalliga Nord erstmalig in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. In Meppen gewann der FCM mit 2:0, in Magdeburg gab es ein torloses Remis. Es dauerte fünf Jahre bis zum nächste Ligaspiel. In der 3. Liga gab es fast die gleichen Ergebnisse. Magdeburg siegte in Meppen mit 2:1, in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt fielen wiederum keine Tore. Und auch in der Vorsaison verlor Meppen zu Hause (1:3), behielt dafür beim FCM erstmals die Oberhand (2:0).