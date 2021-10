Fußball | 3. Liga Gegnercheck SV Meppen: Nach Schwächephase wieder in der Spur

Hauptinhalt

Nach dem Fast-Abstieg startete der SV Meppen überraschend gut in die Saison. Dann kam eine Schwächephase für das Team von Trainer Rico Schmitt - aus der man sich aber wieder herausgekämpft hat. Vor dem Duell mit dem 1. FC Magdeburg am Sonnabend (14 Uhr, live in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) sind die Emsländer gut in Form.