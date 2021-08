In der 3. Liga gelang dem Klub, der vergangene Saison auf einem Abstiegsplatz landete und nur dank des Zwangsabstiegs des KFC Uerdingen drin geblieben ist, bereits ein überraschendes 1:0 gegen Aufstiegsaspirant 1. FC Kaiserslautern. Eine Woche später hatte der krasse Außenseiter aus der Provinz den "Big City Club" Hertha BSC am Rande einer Niederlage. Die Berliner konnten von Glück sagen, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Und von noch mehr Glück reden, als Mittelstürmer Davie Selke in der Nachspielzeit dann auch noch das Goldene Tor erzielte.

Großer Kampf: Fast wäre Meppen gegen Kevin-Prince Boateng (2. v. li.) und Co. die Sensation geglückt. Bildrechte: imago images/Noah Wedel