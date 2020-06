Mit dem zweiten Sieg innerhalb von vier Tagen hat Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim seine sehr gute Ausgangsposition für den Saisonendspurt gefestigt. Und das obwohl die Waldhöfer große Verletzungssorgen haben. Die Chancen auf den Durchmarsch in die 2. Bundesliga sind für den Aufsteiger gut, zum Tabellenführer MSV Duisburg fehlt nur ein Punkt. "Ich bin echt happy, dass wir uns da oben festsetzen können. Der Zusammenhalt im Team ist einfach sehr groß", sagte Innenverteidiger Michael Schultz nach dem 2:1 am Samstag gegen Viktoria Köln.



Beide Tore am Samstag erzielte Gianluca Korte (47./84.), der damit die Partie nach dem Rückstand durch Sven Kreyer (36.) drehte. Mit acht Toren ist der Offensivspieler Mannheims bester Torschütze und hat das Interesse anderer Vereine auf sich gelenkt. Die Ligarivalen Hansa Rostock und MSV Duisburg sollen an einer Verpflichtung interessiert sein, der Kontrakt von Korte läuft am 30. Juni aus.

Offensivspieler Gianluca Korte ist mit acht Treffern das Glanzstück der Mannheimer Offensive. Bildrechte: imago images/foto2press