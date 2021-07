SVWW-Geschäftsführer Markus Kompp kündigte in einem Interview den angepeilten Aufstieg an: "Wir wollen innerhalb der nächsten zwei Jahre die Zweite Liga angreifen. Es werden noch Qualitätsspieler kommen. Ab sofort heißt es: Wir werden jedes Spiel gewinnen." Mutige Offensive oder eher Größenwahn? Das Geld für so ein Unterfangen scheint jedenfalls da zu sein. Waldhof-Präsident Bernd Beetz zur Corona-Zeit: "Corona war ein Härtetest, hat uns aber nicht aus der Bahn geworfen. Wir haben fünf Jahre kontinuierlich das Budget erhöht und wollen nun diesen Angriff wagen."

Mitteldeutsche Fußball-Fans dürften vor allem zwei Gesichter beim Kader des SV Waldhof Mannheim wiedererkennen. Einerseits Trainer Patrick Glöckner, der seit Juli 2020 das Ruder bei den Baden-Württembergern in der Hand hält und vorher den himmelblauen Chemnitzer FC coachte. Der 44-Jährige warnt vor dem Saison-Auftaktgegner aus Sachsen-Anhalt: "In den letzten beiden Testspielen haben sie starke Leistungen gezeigt und zwei Zweitligisten geschlagen. Sie haben neun neue Spieler integriert, sind flexibel und technisch stark aufgestellt. Die Teams von Christian Titz sind immer schwer zu bespielen. Er hat erkannt, was sie brauchen."



Anderseits gibt es noch Außen-Wirbelwind Marcel Costly, der am Samstag auf seinen alten Arbeitgeber 1. FC Magdeburg trifft. Für den FCM kickte der 25-Jährige zwei Saisons und erzielte insgesamt vier Treffer. Eine Anzahlt, die Costly In Mannheim schon nach einer saison überbieten konnte (5 Treffer). Er ist im System Glöckner definitiv eine feste Größe und gesetzt.