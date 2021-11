Am Sonntag (7. November) hat der SV Wehen Wiesbaden den FSV Zwickau zu Gast. Nach einigen Corona-Fällen im Team der Westsachsen – jüngst musste ihre Heimpartie gegen den TSV Havelse abgesagt werden – steht der Begegnung in der Brita-Arena nichts mehr im Wege. Anstoß ist 13 Uhr.

Trainer Rüdiger Rehm wurde überraschend beurlaubt. (Archiv) Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Die Hessen liegen mit 21 Punkten auf Rang sieben, sozusagen in Lauerstellung zu den Aufstiegsplätzen. Also alles im Lot, müsste man meinen. Doch vor Kurzem sorgten die Wiesbadener für mächtig Aufsehen, denn nach über viereinhalb Jahren in Diensten des SVWW wurde Trainer Rüdiger Rehm beurlaubt. Durchaus eine Überraschung, die nach gerademal drei sieglosen Partien damit begründet wurde, dass man nicht mehr davon überzeugt sei, "in der jetzigen Konstellation die sportlichen Ziele zu erreichen".