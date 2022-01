"Nie mehr vierte Liga" schallte es in Juni vergangenen Jahres durch das Wilhelm-Langrehr-Stadion in Garbsen - genauer gesagt im Stadtteil Havelse. Die Kicker aus der niedersächsischen Kleinstadt hatten da gerade ihr persönliches Fußball-Wunder vollendet und waren in die 3. Liga aufgestiegen. Fast genau 30 Jahre nach dem Ende des einjährigen Abenteuers in der 2. Bundesliga hieß es nun wieder: Profifußball.