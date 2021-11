Fußball | 3. Liga Gegnercheck Havelse: Gibt Dreier gegen HFC Auftrieb?

Hauptinhalt

14. Spieltag

Der TSV Havelse kam nur schwer in die Saison, zuletzt kassierte der Aufsteiger wieder drei Pleiten in Serie. Doch gegen den Halleschen FC konnten die Niedersachsen danach überraschend gewinnen. Nun auch im Nachholspiel am Sonnabend (14 Uhr, Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) beim FSV Zwickau?