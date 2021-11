Rückblick in den Sommer: Am 19. Juni 2021 war es so weit - Der TSV Havelse hatte sich nach zwei 1:0-Erfolgen gegen den 1. FC Schweinfurt in den Aufstiegsspielen durchgesetzt und damit erstmals die Qualifikation für die 3. Liga geschafft. Für den Verein aus dem Stadtteil von Garbsen bei Hannover ist es das zweite Abenteuer Profifußball nach der Saison 1990/91 in der 2. Bundesliga. Zwischenzeitlich stürzten die Niedersachsen bis in die Fünftklassigkeit, kämpften sich aber sukzessive zurück und profitierten im Vorjahr auch vom coronabedingten Saisonabbruch in der Regionalliga Nord