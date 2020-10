Zwei Tage vor dem Gastspiel beim FSV Zwickau hat der TSV 1860 München eine wichtige Personalie dingfest gemacht. Der Vertrag mit Trainer Michael Köllner wurde vorzeitig über 2021 hinaus verlängert. Dieser Schritt war eine logische Konsequenz. Seitdem der 50-Jährige vor knapp elf Monaten den Münchner Traditionsverein übernahm, hat sich der TSV 1860 extrem gesteigert. Der gebürtige Oberpfälzer, der in der Saison 2017/18 mit dem 1. FC Nürnberg den Aufstieg aus der Zweiten Liga in die Bundesliga schaffte, gilt aus ausgewiesener Taktikexperte.

Das spiegelte sich in den Ergebnissen wider. Köllner blieb in seinen ersten 14 Partien als Löwen-Coach ungeschlagen - 1860 arbeitete sich vom Kellerkind auf den 8. Tabellenplatz hoch. Zwickaus-Trainer Joe Enochs schwärmt: "Der TSV 1860 München ist nicht nur gut gestartet, sondern hat auch schon eine bärenstarke Rückrunde gespielt." Die Mannschaft ist weitgehend zusammen geblieben und hat laut Enochs "eine gute Mischung aus robusten und spielstarken Spielern".

Zum Auftakt bekam Meppen bei der 1:3-Heimniederlage die neue Münchner-Stärke zu spüren. Beim 1:1 am letzten Wochenende gegen den 1. FC Magdeburg zeigten die "Löwen" aber auch Schwächen. Insbesondere in der Offensive. Dort fehlten oft kreative Lösungen. Für diese könnte am Samstag Neuzugang Richard Neudecker sorgen. Der 23-Jährige hat seinen Trainingsrückstand aufgeholt und ins offensive Mittelfeld zurückkehren. Neben Neudecker hatte der TSV 1860 für die Offensive auch den Chemnitzer Erik Tallig und den österreichischen Wandervogel Martin Pusic verpflichtet.