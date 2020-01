"Es ist extrem schwer dort zu gewinnen", sagte Michael Köllner angesprochen auf das Duell der Löwen am Sonntag beim FSV Zwickau. Trotz der derzeit starken Verfassung steht der TSV 1860 beim Tabellendreizehnten vor einer schwierigen Aufgabe. Ungeachtet dessen, dass Sechzigs Coach beim Ost-Klub eine Fünferkette und "ein sehr mannorientiertes Spiel" erwartet, kämpfen die Löwen gegen Zwickau auch gegen einen kleinen Fluch.

Blickt man auf die Drittliga-Historie des TSV 1860 zurück, dürfte es die Mannschaft nach den Siegen gegen Preußen Münster (1:0) und Eintracht Braunschweig (4:1) erst recht motivieren, endlich mal drei Siege in Folge zu feiern. Dies gelang den Giesingern bisher noch nicht. Sowohl in der Saison 2018/19 als auch in der aktuellen Spielzeit folgte jeweils auf zwei Siege entweder ein Unentschieden oder eine Niederlage.

Bildrechte: imago images/MIS

Köllner: "Wir müssen ackern wie die Ochsen"

Platz eins in der Trainertabelle mit einem Punkteschnitt von 2,0 – für Michael Köllner nicht mehr eine nette Spielerei am Rande. "Unser Fokus liegt nicht auf meinem Schnitt, sondern auf unserem Erfolg“, sagte der Löwen-Coach an der Grünwalder Straße. „Ich erwarte, dass wir uns auch in Zwickau wieder verbessern."

"Wir werden da oben ackern müssen wie die Ochsen, wenn wir zum neunten Mal ungeschlagen bleiben wollen. Ich habe Zwickau beim Hinspiel im Grünwalder Stadion live gesehen, das war ein Pari-Pari-Spiel. Das Freistoßtor von Efkan Bekiroglu hat den entscheidenden Dreh gegeben. Wir müssen uns auf ein sehr intensives Spiel einstellen, auf eine extrem harte Nuss."

Kadersituation

Noel Niemann wird wegen einer Muskelblessur wohl nicht spielen können. Die hat er sich in seiner letzten Aktion gegen Braunschweig zugezogen. Das ist ärgerlich, aber wieder die Chance für andere. Prince Owusu hat am Montag im Training gezeigt, dass er mit seiner Rolle nicht zufrieden ist. Auch Nico Karger kommt immer besser in Schwung. Er ist zwar noch keine Option für die Startelf, aber auf jeden Fall für den Kader.